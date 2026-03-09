  • İSTANBUL
Misket bombası iddiası! Ölü ve yaralılar var! İran İsrail'i bombaladı

İran’ın İsrail’in merkez bölgesindeki Yehud, Holon kentleri ile Tel Aviv bölgesinin güneyinde Bat Yam kentine düzenlediği balistik füze saldırısında bir kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı.

ABD-İsrail iş birliğinde 28 Şubat’ta İran’da başlatılan saldırılara Tahran yönetiminin misillemeleri sürüyor. İran güçleri, İsrail’in merkez bölgesindeki Yehud, Holon kentleri ile Tel Aviv bölgesinin güneyinde Bat Yam kentine balistik füze ile saldırı düzenledi.

İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, Yehud’daki saldırıda bir kişinin öldüğü ve bir kişinin ağır yaralandığı belirtilirken, bir başka noktada da bir kişinin durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

İsrail polisi, İran’ın balistik füze saldırısının ardından İsrail’in merkezinde en az 6 noktada misket bombası isabeti tespit edildiğini iddia etti.

