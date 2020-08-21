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Dünya Mısırlı uzman Türkiye ve Libya’ya karşı planı resmen açıkladı! Sisi’den sinsi adım
Dünya

Mısırlı uzman Türkiye ve Libya’ya karşı planı resmen açıkladı! Sisi’den sinsi adım

Mısır Politik ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Essam Abdulşafi, Türkiye-Libya anlaşmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mısır’ın, Türkiye ve Libya anlaşmasına karşı yeni anlaşmalar peşinde olduğunu aktaran Abdulşafi, Sisi’nin Doğu Akdeniz’deki durumu İsrail lehine çevirmek istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:07:00 -
Mısırlı uzman Türkiye ve Libya’ya karşı planı resmen açıkladı! Sisi’den sinsi adım

Türkiye-Libya anlaşması tüm dünyada yankı uyandırırken Mısır’dan yeni açıklama geldi.

Mısır Politik ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Essam Abdulşafi, Türkiye-Libya anlaşmasına ilişkin yorum yaptı.

Mısır’ın Türkiye-Libya deniz sınırı anlaşmasına sadece Türkiye karşıtlığı sebebiyle muhalefet ettiğini söyleyen Essam Abdulşafi, 'Sisi, Doğu Akdeniz ve enerji meselesini, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı darbeyi Türkiye'ye karşı siyasi bir araç olarak kullanıyor' ifadelerini kullandı.

İsrail ve Yunanistan açıklaması

AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail ve Yunanistan ile ilgili çarpıcı detay veren Abdulşafi 'Geldiğimiz noktada İsrail ve Yunanistan, Mısır'ın deniz yetki alanlarından daha fazla yararlanmak için Mısır yönetimine yeni rüşvetler teklif etmeyi ve yeni anlaşmalar imzalamayı sürdürecek' dedi.

Darbec Sisi'nin büyük hatasını anlatan Abdulşafi, Sisi’nin rejiminin devamı için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu iddia etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve İsrail detayı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve İsrail'in, Kahire'ye desteğinin Türkiye karşıtı olunması durumunda süreceğini dile getiren Abdulşafi, Sisi’nin Doğu Akdeniz’deki durumu İsrail lehine çevirmek istediğini söyledi. Büyük anlaşmayı da açıklayan Abdulşafi, İlk olarak Mısır istihbarat servisine bağlı bir şirket aracılığıyla İsrail'den 15 milyar dolar değerinde gaz satın almak için anlaşmalar imzaladı" ifadelerini kullandı.

Abdulşafi, Mısır yönetiminin Türkiye’ye karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile 2013'te Akdeniz'deki doğal gaz yataklarıyla ilgili bir anlaşma imzaladığını hatırlatarak, "Tüm bunların ardından Mısır, Türkiye'yi bölgede sıkıştırmayı amaçlayan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşuna katıldı ve 6 Ağustos 2020'de yaklaşık 15 bin kilometrekareden vazgeçerek, Yunanistan ile deniz yetki sınırı anlaşması imzaladı" diye konuştu.

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