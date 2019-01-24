Mısır'ı sarsan kaza! Çok sayıda ölü var Mısır'ın Buheyre kentinde iki yolcu otobüsünün çarpışması nedeniyle 10 kişi öldü.

Mısır'ın Buheyre ilinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi ölürken, 20 kişi yaralandı. Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Buheyre ilinde yoğun sis sebebiyle iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle önceki haftalarda limanlar ve ana yollar kapanmıştı.

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