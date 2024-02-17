  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mısır'dan tampon bölge iddialarına yalanlama
Dünya

Mısır'dan tampon bölge iddialarına yalanlama

Yeniakit Publisher
2024-02-17 04:15:00 - 2024-02-17 01:43:22
Mısır'dan tampon bölge iddialarına yalanlama

Mısır, Filistinlilerin barınması için tampon bölge oluşturduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, yaptığı yazılı açıklamayla, sosyal medyada yer alan iddiaları yanıtladı.

Raşvan, "Mısır, Gazze ile olan sınıra paralel bir bölgede Filistinlilerin barınması için birimler inşa etme hazırlığında olduğu yönünde sosyal medyada dolanan haberleri kesin bir dille yalanlamaktadır." ifadesini kullandı.

Mısır'ın, Gazze sınırına duvar ördüğü yönündeki iddiaları da yanıtlayan Raşvan, "Mısır'ın, mevcut kriz yaşanmadan çok önce de sınırda kurduğu bir tampon bölge ve duvarlar vardı. Bunlar, dünya üzerindeki her devletin, egemenliğini ve sınır güvenliğini korumak için aldığı tedbirlerdendir." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'ın, Gazze'de savaşın başladığı andan beri dillendirdiği "tehcir karşıtı" tavrını yineleyen Raşvan, Filistinlilerin Gazze'nin dışına özellikle de Mısır topraklarına gönüllü ya da zorla tehcir edilmesi yönündeki çabaların Filistin meselesinin tasfiyesi ve Mısır ulusal güvenliği ve egemenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu dile getirdi.

Tehcirin bir "suç" ve Mısır için de "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Raşvan, ülkesinin, bu suça ortak olmasının mümkün olmadığını, bilakis bunu engellemek için gereken neyse yapacağını vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Reuters haber ajansı dün ismini açıklamadığı emniyet kaynaklarından naklettiği haberde, Mısır'ın, İsrail'in Refah kentine bir saldırı düzenlemesi durumunda yaşanacak kitlesel göçe hazırlık olarak, Gazze sınırında Filistinlilerin barınması için bir bölge inşa etmeye başladığını duyurmuştu.

The Wall Street Journal gazetesinin 15 Şubat'taki haberinde ise Kahire'nin, Gazze sınırı yakınlarında 20 kilometrekarelik bir alanda etrafı duvarlarla çevrili ve 100 bin kişinin barınabileceği bir tampon bölge inşa ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Kızılay’dan Gazze’de yeni aşevi! 1000 aileye sıcak yemek
Kızılay’dan Gazze’de yeni aşevi! 1000 aileye sıcak yemek

Aktüel

Kızılay’dan Gazze’de yeni aşevi! 1000 aileye sıcak yemek

Duyuru BAE'den geldi! Elon Musk'ın Starlink'i Gazze'de bir hastaneye internet hizmeti sunacak
Duyuru BAE'den geldi! Elon Musk'ın Starlink'i Gazze'de bir hastaneye internet hizmeti sunacak

Gündem

Duyuru BAE'den geldi! Elon Musk'ın Starlink'i Gazze'de bir hastaneye internet hizmeti sunacak

Filistinliler Halk Kongresi'nden Gazze için büyük yardım seferberliği!
Filistinliler Halk Kongresi'nden Gazze için büyük yardım seferberliği!

Gündem

Filistinliler Halk Kongresi'nden Gazze için büyük yardım seferberliği!

Netanyahu'dan Katar rezaleti
Netanyahu'dan Katar rezaleti

Dünya

Netanyahu'dan Katar rezaleti

İHH Gazze’ye yönelik yardımlarına ara vermeden devam ediyor
İHH Gazze’ye yönelik yardımlarına ara vermeden devam ediyor

Aktüel

İHH Gazze’ye yönelik yardımlarına ara vermeden devam ediyor

İDDEF’in Gazze’ye Yardımları Aralıksız Devam Ediyor
İDDEF’in Gazze’ye Yardımları Aralıksız Devam Ediyor

Aktüel

İDDEF’in Gazze’ye Yardımları Aralıksız Devam Ediyor

İsrail katlediyor dünya seyrediyor! BM'den kritik Gazze mesajı
İsrail katlediyor dünya seyrediyor! BM'den kritik Gazze mesajı

Gündem

İsrail katlediyor dünya seyrediyor! BM'den kritik Gazze mesajı

İsrail katlediyor dünya seyrediyor! BM'den kritik Gazze mesajı
İsrail katlediyor dünya seyrediyor! BM'den kritik Gazze mesajı

Gündem

İsrail katlediyor dünya seyrediyor! BM'den kritik Gazze mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23