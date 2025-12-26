  • İSTANBUL
Mısır'dan İsrail'e karşı Gazze için iki "kırmızı çizgi"

Mısır'dan İsrail'e karşı Gazze için iki "kırmızı çizgi"

Mısır, Gazze meselesinde; Batı Yaka ile Gazze'nin ayrılması ile Gazze'nin bölünerek bir kısmının tek taraflı biçimde yeniden imar edilmesini, terör devleti İsrail'e karşı iki "kırmızı çizgi" olarak gördüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, dün, Mısır devlet televizyonunda yayınlanan röportajında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdulati, "Gazze'de iki kırmızı çizgi var. Birincisi, Batı Yaka ile Gazze Şeridi'ni birbirinden ayırmayı temsil ediyor; çünkü bu iki bölge, gelecekteki Filistin Devleti için bölünmez bir bütün oluşturmaktadır." dedi.

İkinci kırmızı çizginin "Gazze Şeridi'nin bölünmesi" olduğunu kaydeden Abdulati, Gazze'nin "kırmızı", "yeşil" gibi bölgelere ayrılması ya da bazı bölgelerin yeniden inşa için ayrılıp diğerlerinin Hamas'ın varlığı gerekçe gösterilerek inşa edilmeden bırakılması yönündeki tüm söylemlerin "saçmalık" olduğunu ve kabul edilmeyeceğini söyledi.

 

ABD ve İsrail kaynaklarından sızdırılan bilgilere göre, Gazze'de, İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelerin yeniden inşası olasılığı gündemde.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Devlet Enformasyon Servisi Başkanı Ziya Raşvan, "Al Qahera News" televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini engellemek için çeşitli manevralar yaptığını belirtmişti.

Raşvan, "Netanyahu, ABD yönetiminin dikkatini başta İran, Suriye ve Lübnan olmak üzere diğer bölgesel dosyalara çekerek Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını her türlü yolla sabote etmeye çalışıyor." demişti.

