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Gündem Mısır'dan flaş Türkiye mesajı: Memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem

Mısır'dan flaş Türkiye mesajı: Memnuniyetle karşılıyoruz

Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Türk istihbaratından Kahire'de toplantı yapılması yününde talep aldıklarını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 17:49:00 -
Mısır'dan flaş Türkiye mesajı: Memnuniyetle karşılıyoruz

Reuters haber ajansına konuşan Mısırlı yetkili, kendilerine telefonla ulaşan bir Türk istihbarat yetkilisinin, iki ülke arasındaki "ekonomik, siyasi ve diplomatik iş birliğini" görüşmek üzere Kahire'de bir toplantı yapılmasını istediklerini anlattı.

Mısırlı yetkili, bu telefonu memnuniyetle karşıladıklarını ve en kısa sürede yanıtlama sözü verdiklerini aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Delikanlı

Biden, konuşmadan bunları yaptırdıysa, konuşursa neler yaptırmaz
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Delikanlı

Artık anlayın,Amerika hangi siyaseti yürütüyorsa, türkiye aynı yolu gitmek zorunda!
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