Mısır’dan arsız açıklama: Türkiye ile yapılan görüşme...

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile deniz yetki sınırılandırması anlaşması imzalayan darbeci Sisi yönetimindeki Mısır’dan tepki çeken çıkışlar gelmeye devam ediyor. Atina yönetimi ile yapılan anlaşma sonrası yaklaşık 15 bin kilometre kare alanı kaybeden Sisi yönetimi, Türkiye’ye karşı cephe almayı sürdürüyor.

Türkiye ile Mısır arasındaki son ilişkileri ve Yunanistan ile yapılan sözde anlaşmayı yorumlayan eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Rakha Ahmed Hassan, tıpkı Sisi yönetimi gibi arsız bir açıklama yaptı.

Şart koştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde, Mısır ile Türk istihbaratları arasında görüşmeler yapıldığını açıklamıştı. Başkan Erdoğan, "Burada yanlış anlaşılmalar var' diyor. 'Bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var' diyor. Şu anda istihbarat örgütümüz, onların istihbarat örgütüyle görüşmelerini devam ettiriyor" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın açıklamalarını yorumlayan eski diplomat Türkiye’ye adeta şart koştu.

Tepki çeken sözler

Aydınlık’a konuşan eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Rakha Ahmed Hassan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının memnuniyet verici olduğunu ancak ortada icraat anlamında herhangi bir şey olmadığını iddia etti.

Hassan, Türkiye’nin Mısır’ın içişlerine karıştığı yönünde de iftiralarda bulundu.

Hassan, taraflar arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Doğu Akdeniz yani Libya için bir araya geldiler. Bölgede askeri vaziyet kritik, bölge ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri siyasi çözüm istiyor’ dedi.