Mısır'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Mısır'ın başkenti Kahire'nin Giza piramitlerinin bulunduğu bölgede turistleri taşıyan otobüs patladı. Meydana gelen olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.28 Aralık 2018 Cuma 21:00
Sky New Arabia televizyonu, Mısır'ın başkenti Kahire'nin Giza piramitlerinin bulunduğu bölgede turistleri taşıyan otobüsün patlatıldığını bildirdi. Haberde, patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Patlamada Vietnamlı oldukları öğrenilen 2 turist ölürken 10 turist de yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
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