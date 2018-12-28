0553 313 94 23

Mısır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Giza piramitlerinin bulunduğu bölgede turistleri taşıyan otobüs patladı. Meydana gelen olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

28 Aralık 2018 Cuma 21:00
Mısır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Sky New Arabia televizyonu, Mısır'ın başkenti Kahire'nin Giza piramitlerinin bulunduğu bölgede turistleri taşıyan otobüsün patlatıldığını bildirdi. Haberde, patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Patlamada Vietnamlı oldukları öğrenilen 2 turist ölürken 10 turist de yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 21:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı
    1. Gaziantep İş Dünyası İstişare..
    2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    3. Hacı adayları nefeslerini tuttu! Saat..
    4. Mısır'da turist otobüsüne saldırı: 2..
    5. Giresun Emniyet Müdürlüğü ve lojmanına..
    6. Kemalistleri sömüren Yılmaz Özdil..
    7. Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu..
    9. BM'nin Hudeyde ateşkes komitesinin..
    10. Belediye başkanı haftada iki gün..
    11. TSK tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra..
    12. Mısır'da patlama! Ölü ve yaralılar var
    13. Yeni Akit'ten Aile Bakanlığı’na çok..
    14. Teröristbaşı Münbiç mutabakatını..
    15. Manisa'da trafik kazası: 1 ölü
    16. "Trabzon genelinde 4 milyar 624 milyon..
    17. Vali Şahin'den kimsesizler oteline..
    18. AK Partili başkan istifa etti
    19. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    20. Elazığ'da zincirleme trafik kazaları:..
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"