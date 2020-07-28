  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-28 01:30:19 -
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 4 bin 652'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 46 kişi daha yaşamını yitirdi ve 420 yeni vaka tespit edildi.

Böylece, virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 652'ye, vaka sayısı da 92 bin 482'ye çıktı.

Ülke genelinde 1007 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 34 bin 838 oldu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı