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Ekonomi Mısır'da iki iş adamına terörist gruba mensup olmak suçlamasıyla gözaltı
Ekonomi

Mısır'da iki iş adamına terörist gruba mensup olmak suçlamasıyla gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 00:00:38 -
Mısır'da iki iş adamına terörist gruba mensup olmak suçlamasıyla gözaltı

İSTANBUL (AA) - Mısır'da terörist bir gruba mensup olmak ve onu finanse etmek suçlamasıyla iş adamları Seyyid es-Suveyriki ve Safvan Sabit'in gözaltına alınmasına karar verdi.

El-Ahram gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberde, emniyet birimlerinin "Et-Tevhid ven-Nur" alışveriş merkezi zincirinin sahibi Suveyriki'yi terörist bir gruba mensup olmak ve finansman sağlamak suçlamasıyla gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, Cuheyne Gıda Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Safvan Sabit'in de aynı suçlamalarla gözaltına alındığı ve her iki iş adamı hakkında da 15 günlük ihtiyati tutuklama kararı çıkarıldığı ifade edildi.



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