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Dünya Mısır’da halk kararını verdi! İslam dünyasının lider ülkesini seçtiler
Dünya

Mısır’da halk kararını verdi! İslam dünyasının lider ülkesini seçtiler

Mısır’da bir ankette halka “Kendi ülkeniz dışında İslam dünyasının lider ülkesi hangisidir?” sorusu soruldu. Halkın %31,4’ü Türkiye’yi seçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:16:00 -
Mısır’da halk kararını verdi! İslam dünyasının lider ülkesini seçtiler

Mısır’da yaşayan 1047 kişiyle çarpıcı bir araştırma yapıldı. Katılımcılara, “Kendi ülkeniz dışında İslam dünyasının lider ülkesi hangisidir?” sorusu soruldu.

Katılımcıların %31,4’ü Türkiye, %10,4’ü Suudi Arabistan cevabını verdi.

Türkiye’yi sevmeye devam eden Mısır halkı darbeci Sisi’nin kara propagandalarına bu anketle cevap verdi.

Araştırmada halk, darbeci Sisi yönetiminin İsrail'le yakınlaşma çabalarını görmezden gelerek, Filistin’den yana olumlu tavır aldı.

20-27 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırmada halka, "Ülke yönetiminden memnun musunuz?" soruldu. Yüzde 41,6 "Hayır", yüzde 40 "Evet" ve yüzde 18,4 "Kararsızım" çıkan sonuçlarda "Ülkede demokratik seçimler olsa mevcut yönetime oy verir misiniz?" sorusu da soruldu.

Bu soruya, yüzde 48,5 "Hayır", yüzde 35 "Evet", yüzde 16,5 ise "Kararsızım" dendi.

Halk memnun değil

"Ülke yönetiminden memnun musunuz?" sorusuna halkın yüzde 41,6'sı "Hayır", yüzde 40'ı "Evet" ve yüzde 18,4'ü de "Kararsızım" cevabı verdi.

Katılımcılar, "Ülkenizin ekonomik kaynakları size göre nasıl kullanılmaktadır?" sorusuna yüzde 53,6 "Yönetenler kendi çıkarları için kullanmaktadır" cevabı verirken, yüzde 38,1 "Ekonomik kaynaklar halk ile paylaşılmaktadır", yüzde 8,3 "Ekonomik kaynaklarımız Batılı ülkelerin kontrolü altındadır" şeklinde cevap verdi.

Lider Türkiye

Ankette, "İslam dünyasının lider ülkesi hangisidir?" sorusuna katılımcıların yüzde 10,4'ü Suudi Arabistan, yüzde 31,4'ü Türkiye,  yüzde 6,2'si BAE, yüzde 1,6'sı Katar, yüzde 1,0'ı Pakistan, 0,5'i İran, yüzde 9,7'si 'diğer', yüzde 39,2'si 'hiçbiri' cevabı dikkat çekti.

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