Mısır’da gündem Mohamed! 'Türkiye'de büyük bir tehlike ile karşı karşıya'

Galatasaray ve Mostafa Mohamed, Mısır'da eleştiri konusu oldu. Galatasaray'ın ikinci lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, Mostafa Mohamed'in ise küme düşme korkusuyla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Mısır basınında yer alan haberlere göre; Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalınan maçta sarı-kırmızılı takımı attığı golle kurtardı. Ancak Mısırlı golcü için, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'da küme düşme korkusuyla karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray zor durumda

Haberde Galatasaray için, "Son dönemde aldığı felaket sonuçlar ve 29 puanla sıralamada 13. sıraya düşmesi nedeniyle ikinci lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığının ardından yerine getirilen yeni teknik direktör Domenec Torrent'in de takımın kötü gidişatını değiştiremediği belirtildi.

7 gol ve 2 asist

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, bu sezon 30 resmi maçta forma şansı buldu. 30 karşılaşmanın yalnızca 11'inde ilk 11'de yer alan golcü oyuncu, 7 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunabildi.

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