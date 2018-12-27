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Mısır'da Biltaci'nin 'gülümsemesine' 2 yıl hapis

Darbeci Sisi'nin zulmü Mısır'da sürüyor. Cunta rejimine bağlı mahkeme, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı HAP Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'yi, duruşmada "güldüğü" gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

27 Aralık 2018 Perşembe 07:06
Mısır'da Biltaci'nin 'gülümsemesine' 2 yıl hapis

Mısır'da mahkeme, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'yi, duruşmada "güldüğü" gerekçesiyle "yargıya hakaretten" 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mısır resmi haber ajansının haberinde, mahkemenin, "hapishaneler baskını" davasının duruşmalarından birinde tanıkların dinlendiği sırada yargıya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davanın bugünkü duruşmasında Biltaci'yi 2 yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

Haberde, geçen ay gerçekleşen duruşmada mahkemenin tanıklara fazla soru sormasını engelleme kararının ardından Biltaci'nin alaycı bir şekilde gülümsediği ve bunun üzerine Biltaci hakkında yargıya hakaret suçlamasıyla dava açıldığı ifade edildi.

Mısır yasalarına göre, Biltaci, kesin olmayan bu karara 60 gün içinde itiraz edebilir.

Kahire Ceza Mahkemesi 15 Şubat'ta da duruşmada bir görgü tanığına soru sorarken gülerek, mahkemenin saygınlığını ihlal ettiği ve yargıya hakaret ettiği gerekçesiyle Biltaci'yi 1 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Muhabirler: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Ali Semerci

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 07:16
  1. Mısır
  2. Müslüman Kardeşler Teşkilatı
  3. ihvan
  4. Muhammed el-Biltaci
  5. Anadolu Ajansı

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