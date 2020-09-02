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Dünya Mısır ve Yemen'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı
Dünya

Mısır ve Yemen'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

Koronavirüs kaynaklı can kayıpları Mısır'da 5 bin 440'a, Yemen'de 570'e çıkarken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) vaka sayıları yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 05:15:00 -
Mısır ve Yemen'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi yaptığı açıklamada, 4 kişinin daha koronavirüs nedeniyle öldüğünü, 4 kişinin enfekte olduğunu ve 29 kişinin de iyileştiğini kaydetti. yapılan açıklamada, ölü sayısının 570'ye, vakaların 1962'ye, iyileşenlerin de 1160'a ulaştığı belirtildi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 574 yeni vakaya rastlandığını, 560 kişinin de sağlığına kavuştuğu bilgisini verdi. Ülkedeki vaka sayısının 70 bin 805'e, iyileşen sayısının 61 bin 491'e yükseldiği açıklandı. Toplam can kaybı da 384'e yükseldi

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, salgında son 24 saatte 19 kişi daha öldü ve 176 yeni vaka belirlendi. Virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 5 bin 440'a, tespit edilen vaka sayısı da 99 bin 115'e yükseldi. Mısır'da toplam iyileşen sayısı ise 73 bin 828 olarak duyuruldu.

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