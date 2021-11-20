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Kadın - Aile Mısır unlu poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Mısır unlu poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Kıyır kıyır ağızda dağılan poğaça tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 20:13:00 - 2021-11-20 20:16:05
Mısır unlu poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Tereyağlı mısır unlu kıyır kıyır poğaça tarifi için malzemeler

  • 2,5 su bardağı un (200 ml’lik su bardağı ile)
  • 2 su bardağı mısır unu
  • 2 yumurta (birinin sarısı üzerine sürülecek)
  • 1 paket kabartma tozu
  • 150 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ (100 ml)
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1,5 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Un hariç tüm malzemeyi derin bir yoğurma kabının içinde karıştırıyoruz, unumuzu da yavaş yavaş ilave edip güzelce yoğuruyoruz. Hamurdan istediğiniz büyüklükte parçalar koparıp, avcunuzun içinde yuvarlayıp ortasını açıyoruz. İstediniz iç malzemeden koyup kapatıyoruz, tekrar avcumuzla yuvarlayıp, yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Tereyağı kokulu poğaçalarımız hazır. Afiyet olsun 

 

 

 

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