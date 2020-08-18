Mısır Meclisi Yunanistan ile olan Akdeniz anlaşmasını onayladı
Darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin kontrolündeki Mısır Meclisi, Yunanistan ile yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı.
Yunanistan ile Mısırı yönetimi arasında imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması Mısır Meclisi tarafından onaylandı.
Mısır medyasından gelen haberlere göre, Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu, söz konusu anlaşmayı onayladı. Meclis karar metnine göre, anlaşmanın iki taraf arasındaki deniz yetki alanlarını kısmen düzenlediği, ileride yapılacak görüşmeler neticesinde bu sınırların tamamının belirleneceği kaydedildi.
Yunana yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları imzalamıştı.
Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmaya Libya ve Türkiye sert tepki göstermişti.