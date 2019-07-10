0553 313 94 23

Misi’de sokaklar fotoğraflarla şenlenecek

Nilüfer Belediyesi, tarihi Misi Mahallesi’nde Nilüfer Fotoğraf Şenliği düzenliyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:13
Misi’de sokaklar fotoğraflarla şenlenecek

Nilüfer Belediyesi, tarihi Misi Mahallesi’nde Nilüfer Fotoğraf Şenliği düzenliyor. 12-14 Temmuz tarihleri arasında Misi’nin sokaklarında ve farklı mekanlarında gerçekleşecek etkinlikler, çok sayıda fotoğraf tutkunu ve sanatseveri buluşturacak.


Nilüfer Belediyesi, değerli fotoğraf sanatçılarını ve eserlerini, tarihi Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde düzenlenecek Nilüfer Fotoğraf Şenliği’nde sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Türkiye’de eşine az rastlanır bir kültür buluşması olan Nilüfer Fotoğraf Şenliği, 12 Temmuz Cuma günü başlıyor. Şenlik 14 Temmuz Pazar günü sona erecek. Bu yıl ilk defa düzenlenen Nilüfer Fotoğraf Şenliği kapsamında Misi’nin sokaklarının yanı sıra Edebiyat Müzesi, Fotoğraf Müzesi ve Sanat Evi’nde değerli sanatçıların eserleri sergilenecek.


Şenlikte, Türk fotoğrafının kilometre taşlarından İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK), ‘60. Yıl 60 Fotoğraf’ isimli sergi ile yer alacak. İFSAK 60. Yıl 60 Fotoğraf Sergisi, Misi sokaklarında sanatseverlerin izlenimine sunulacak.


Nilüfer Fotoğraf Şenliği, Fikret Otyam’dan Murat Germen’e, Jochen Proehl’den, Dora Günel’e bir çok sanatçıyı konu ve konuk edecek. Çocuklardan gezginlere kadar her kesime yönelik etkinliklerin düzenleneceği şenlikte, sokak sergileri, söyleşiler, paneller, atölyeler ve açık hava gösterileri yapılacak. Şenlik kapsamında ayrıca Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan Mysia Yolları üzerinde, iki gün iki farklı rotada fotoğraf yürüyüşleri gerçekleştirilecek.


Sanatçıyı, sanatseveri ve yöre halkını aynı ortamda buluşturacak olan Nilüfer Fotoğraf Şenliği, tarihi ve doğal güzellikleriyle artık sanat köyüne dönüşen Misi’ye gelenlere, sanatla dolu unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:13
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İDDEF, 33 ülkeye kurban sevincini ulaştıracak
    1. İDDEF, 33 ülkeye kurban sevincini..
    2. Asya borsaları
    3. Beyaz fasulyesinin kilosu 10 TL
    4. İstanbul'da belediye otobüsü alevlere..
    5. FETÖ'nün sağ koluydu... Parmak izi..
    6. ABD’de fırtına aracı ters çevirdi
    7. Oyuncaklar neden temizlenmeli?..
    8. Japonya’dan yeni hızlı tren denemesi
    9. Moğolistan’da 700 hayvan yıldırım..
    10. Karadeniz sahilinin en uzun pidesi
    11. Migros’tan perakende alanında bir ilk
    12. PKK üst yönetimi panikte
    13. Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon..
    14. "Modern Şiir Okumaları" etkinliği
    15. Van’da kaçak sigara ve para ele..
    16. Başkentte yaya geçitleri yenileniyor
    17. Kaymakam Abbasoğlu: İstihdam sağlayan..
    18. Kaftancıoğlu CHP’yi karıştırdı! ‘Canan..
    19. Bakan Selçuk'tan ders ücretleri..
    20. AUDİ Cup saat kaçta hangi kanalda..
    21. İmam Hatip Hakkı Özkan Almanya’daki..
    22. Eyüpsultanlı Kadınlara "Diksiyon ve..
    23. Fatih’te otele kaçak içki operasyonu:..
    24. Yükseklisans ve doktora öğrenci alan..
    25. Suriyelilere özel harekatlı uygulama
    26. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi..
    27. Adana'da yabancılara yönelik denetim
    28. 15 Temmuz etkinlik muamması!
    29. Arılar bal peteğine ay yıldız çizdi
    30. Geçmişten günümüze Modalife Mobilya
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"