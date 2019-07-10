Misi’de sokaklar fotoğraflarla şenlenecek

Nilüfer Belediyesi, tarihi Misi Mahallesi’nde Nilüfer Fotoğraf Şenliği düzenliyor. 12-14 Temmuz tarihleri arasında Misi’nin sokaklarında ve farklı mekanlarında gerçekleşecek etkinlikler, çok sayıda fotoğraf tutkunu ve sanatseveri buluşturacak.

Nilüfer Belediyesi, değerli fotoğraf sanatçılarını ve eserlerini, tarihi Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde düzenlenecek Nilüfer Fotoğraf Şenliği’nde sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Türkiye’de eşine az rastlanır bir kültür buluşması olan Nilüfer Fotoğraf Şenliği, 12 Temmuz Cuma günü başlıyor. Şenlik 14 Temmuz Pazar günü sona erecek. Bu yıl ilk defa düzenlenen Nilüfer Fotoğraf Şenliği kapsamında Misi’nin sokaklarının yanı sıra Edebiyat Müzesi, Fotoğraf Müzesi ve Sanat Evi’nde değerli sanatçıların eserleri sergilenecek.

Şenlikte, Türk fotoğrafının kilometre taşlarından İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK), ‘60. Yıl 60 Fotoğraf’ isimli sergi ile yer alacak. İFSAK 60. Yıl 60 Fotoğraf Sergisi, Misi sokaklarında sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Nilüfer Fotoğraf Şenliği, Fikret Otyam’dan Murat Germen’e, Jochen Proehl’den, Dora Günel’e bir çok sanatçıyı konu ve konuk edecek. Çocuklardan gezginlere kadar her kesime yönelik etkinliklerin düzenleneceği şenlikte, sokak sergileri, söyleşiler, paneller, atölyeler ve açık hava gösterileri yapılacak. Şenlik kapsamında ayrıca Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan Mysia Yolları üzerinde, iki gün iki farklı rotada fotoğraf yürüyüşleri gerçekleştirilecek.

Sanatçıyı, sanatseveri ve yöre halkını aynı ortamda buluşturacak olan Nilüfer Fotoğraf Şenliği, tarihi ve doğal güzellikleriyle artık sanat köyüne dönüşen Misi’ye gelenlere, sanatla dolu unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.