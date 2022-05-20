Miras yüzünden kardeşini öldürdü! 'Pişmanım' dese de cezadan kurtulamadı
Kırşehir’in Kaman ilçesinde miras meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kırşehir’in Kaman ilçesinde miras meselesi yüzünden kardeşini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.F.A. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen H.F.A.; Kaman’da olayın meydana geldiği 20 Mayıs 2021’de kardeşi V.A. ile babalarından kalan evle ilgili tartıştıklarını, kardeşinin kendisine hakaret etmesi ve tehditte bulunması üzerine belindeki tabancayla 5-6 el ateş ettiğini söyledi. Pişman olduğunu belirten sanık, tahliyesini talep etti.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Mahkeme heyeti, H.F.A.’ya ’kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.