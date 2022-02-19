Ramazan ayının heyecanı şimdiden milyonları sardı. Mübarek aya kısa bir süre kala ramazanın habercileri kandillerin ne zamana denk geldiği de merak ediliyor. Peki, miraç kandili ne zaman idrak edilecek 2022?

Miraç kandili ne zaman 2022

Şubat ayının son günlerine girilirken pek çok kişi miraç kandiline ne kadar kaç gün kaldığını merak ediyor. Bilindiği gibi üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başladı. Regaib kandili ise 3 Şubat'ta idrak edildi. Miraç kandili ise 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

Miraç kandili 27 Şubat 2022

Berat kandili 17 Mart 2022

Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022

Kadir Gecesi 27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün 2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün 3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün 4 Mayıs 2022

Miraç kandilinin önemi nedir?

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır.

Miraç olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır.

Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır.

İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Peygamber Efendimize bu kutlu yürüyüşünde Cebrail (as) bir noktaya kadar eşlik etmiştir. Miraç olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.