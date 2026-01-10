  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İSLAM Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
İSLAM

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Miraç Kandili’nin idrak edilmesine kısa bir zaman kala pek çok kişi şimdiden 'Miraç kandili özel namazı var mı?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, miraç gecesinde hangi namaz kılınır?

Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin (S.A.V) ilahi davet üzerine Mescid-i Aksa’dan semaya yükseldiği, ümmete beş vakit namazın hediye edildiği müstesna gecelerden biri olarak kabul ediliyor. Üç ayların ikinci kandili olan bu anlamlı gecede, Miraç Kandili namazı başta olmak üzere birçok ibadet eda ediliyor. 2026 yılında idrak edilecek Miraç Kandili öncesinde “Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?” sorusuna cevap aranmaya başlandı.

 

Miraç Kandili nedir ve ne zaman idrak edilir?

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (S.A.V) Mekke döneminde, Allah-u Teala’nın kudretini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa’ya, ardından semaya yaptığı hikmet dolu yolculuk Miraç olarak adlandırılır. Bu mucizevi yolculuğun gerçekleştiği gece ise Miraç Kandili olarak idrak edilir.

 

2026 yılında Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe günü, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece idrak edilecek. Hicri takvime göre 26 Recep 1447’ye denk gelen bu gece, mübarek üç ayların ikinci kandili olma özelliğini taşıyor.

 

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?

Miraç gecesi kılınacak namazlar nafile ve hacet namazı kapsamında değerlendirilir. 15 Ocak 2026 Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece, 12 rekatlık nafile namaz iki rekatta bir selam verilerek kılınır. Her rekatta Fatiha Suresi okunur ve ardından Kur’an’dan bir sure okunur. Okunacak sureler kişinin tercihine bırakılmıştır.

 

Bu gecede ayrıca 2 rekatlık özel bir namaz kılınır. Her rekatta bir Fatiha ve yirmi defa İhlas Suresi okunur. İkinci rekatın sonunda Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.

Miraç Kandili’nin gündüzünde, yani 16 Ocak 2026 Cuma günü, öğle namazının ardından 4 rekatlık namaz kılınır. Bu namazda her rekatta bir Fatiha, Felak ve Nas sureleri, üç Kadir Suresi ve elli İhlas Suresi okunur. Dördüncü rekatın sonunda selam verilerek namaz tamamlanır.

 

Miraç Kandili’nde hangi namazlar kılınır?

Miraç Kandili’nde akşam, yatsı ve sabah namazlarının cemaatle kılınması faziletli kabul edilir. Bunun dışında akşam ile yatsı arası veya yatsı namazından sonra imsak vaktine kadar kılınabilecek nafile ve hacet namazları bulunur.

 

Bu gecede kılınan 12 rekatlık namaz, iki rekatta bir selam verilerek eda edilir. Namazın ardından yüz defa “Sübhanallahi Velhamdülillahi Ve La İlahe İllallahü Vallahü Ekber” denilir, ardından yüz defa istiğfar edilir ve yüz defa salat ve selam getirilir.

 

Miraç Kandili’nde hacet namazı nasıl kılınır?

Miraç Kandili’nde hacet namazı olarak 12 rekatlık nafile namaz kılınması uygun görülmüştür. Ayrıca bu gece kılınan 2 rekatlık ve gündüz kılınan 4 rekatlık namaz da hacet namazı kapsamında değerlendirilir.

İki rekatlık namazda her rekatta Fatiha ve yirmi defa İhlas Suresi okunur. Selamdan sonra Peygamber Efendimize (S.A.V) salavat getirilir. Gündüz kılınan dört rekatlık namazda ise her rekatta Fatiha, Felak, Nas, Kadir ve İhlas sureleri okunur.

