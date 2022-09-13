Minik pizza kurabiye: Ağızda dağılan nefis pizza kurabiye tarifi

Ağızda Dağılan Nefis Pizza Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta akı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

2 yemek kaşığı çörek otu

1 dolu çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

3,5 su bardağı un

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

Ağızda Dağılan Nefis Pizza Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, yumurtanın akı, sirke, biber salçası, domates salçası ve toz şekeri yoğurma kabına alalım. Spatula yardımıyla şöyle bir karıştıralım. Ardından kekik, pul biber, kırmızı toz biber, tuz, çörek otu ve kabartma tozu ilave edip, tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Son olarak, unumuzu yavaş yavaş ekleyerek hamuru toparlamaya başlayalım. Bu hamuru bir spatula yardımıyla çok rahat toparlayabilirsiniz, hiç elinizi hamura değdirmenize gerek yok. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanarak hamurumu istediğiniz kıvama getirmiş olursunuz. Şimdi, kurabiye hamurumuzu tezgaha alalım ve kabaca dikdörtgen şeklini verelim. Ardından merdanemizi alalım ve hamuru genişletelim. Merak etmeyin, kıvamından dolayı hamur çok kolay bir şekilde açılacaktır. Şekillendirme aşaması için çubuk formunda aparatımızı, hamurumuzun üzerine yerleştirelim ve hafifçe bastıralım. Pizza kurabiyeyi yapmak için bu aparatı kullanmak elbette şart değil, dilerseniz hamur kesme ruleti ya da bir bıçak yardımıyla da çubuk şeklini verebilirsiniz. Elde ettiğimiz kurabiyeleri pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizelim.

Kalan hamurları bu şekilde yuvarlayarak şekillendirebilirsiniz. Eğer aparatınız yoksa tüm hamuru yuvarlayarak da şekillendirebilirsiniz. 12-Son olarak kurabiyelerimizin üzerine hamurda kullandığımız yumurtanın sarısını sürelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirelim.