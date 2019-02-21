Minik mehteranlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konser Manisa’da düzenlenen miting öncesi minik mehteranlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "Diriliş" müziğini çaldı.

Manisa’da düzenlenen miting öncesi minik mehteranlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "Diriliş" müziğini çaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’da belediye başkan adayları ile geldiği miting alanında minik mehteranlar tarafından karşılandı. Minik mehteranlar Erdoğan için "Diriliş" dizisinin müziğini çaldı. Minik mehteranların kendisine verdiği konseri ilgiyle dinleyen Erdoğan, daha sonra konuşma yapmak üzere kürsüye geçti.

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