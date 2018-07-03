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Minik Leyla'nın mezarı başında yürek yakan görüntü

Ramazan Bayramının birinci günü kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki minik Leyla, sabah saatlerinde toprağa verildi.

03 Temmuz 2018 Salı 11:29
Minik Leyla'nın mezarı başında yürek yakan görüntü

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan ve sabah saatlerinde toprağa verilen küçük Leyla'nın ağabeyi Muhammet Aydemir'in kardeşi Leyla'nın mezarı başındaki gözyaşları yürekleri sızlattı.

MİNİK LEYLA SABAH SAATLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ağrı'da Ramazan bayramının ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirgan Köyü'nde kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir Ağrı'nın Bezirhane köyünde sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ACILI BABA CENAZE TÖRENİ İSTEMEDİ

Baba Nihat Aydemir'in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine Leyla Aydemir'in sabah defnedildiği belirtildi.

KARDEŞİNİ TOPRAĞA VEREN AĞABEYİN GÖZYAŞLARI YÜREK YAKTI

Minik Leyla, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Bezirhane köyünde toprağa verildi.

Toprağa verilen küçük Leyla'nın ağabeyi Muhammet Aydemir'in kardeşi Leyla'nın mezarı başında gözyaşları yürekleri sızlattı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:29
  1. Ağrı

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