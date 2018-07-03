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Minik Eylül cinayetinde flaş gelişme

Ankara'da 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı.

03 Temmuz 2018 Salı 21:45
Minik Eylül cinayetinde flaş gelişme

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara cinayetinin zanlısına ait cep telefonu sinyalinin, görgü tanığının verdiği bilgideki yer ve saat ile eşleştiği öğrenildi. U.K'nın, elektrik direği dikmek için açtığı çukurun bir kısmını özellikle kapatmadığı tespit edilirken, bu durum, cinayetin önceden planlandığı iddiasını gündeme getirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan ve 29 Haziran'da Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara soruşturmasına ilişkin, yeni detaylar ortaya çıktı.

CEP TELEFONU SİNYALİ ELE VERDİ

Buna göre, görgü tanığının verdiği bilgideki, zanlı U.K'yı gördüğü saat ile mevki, U.K'ya ait cep telefonu sinyalleriyle eşleşti. Ayrıca Eylül'ün cesedinin bulunduğu bölgenin yakınında, şüphelinin aracına ait lastik izine de rastlandı.

Zanlının Eylül'ün cesedini gömmek için geldiği sırada sert fren yapmasıyla kalkan tozu fark eden görgü tanığı, şüphelinin tutuklanmasının ardından jandarmaya giderek, gördüklerini anlattı. Bunun üzerine, Eylül'ü arama çalışmaları, tanığın bilgisini verdiği bölgede yoğunlaştırıldı.

KÖSTEBEK ÇUKURUNDAN YAYILAN KOKU CESEDE GÖTÜRDÜ

Çalışmalarda kullanılan iz takip ve kadavra arama köpekleri, bir köstebeğin kazdığı çukurdan yayılan kokuya tepki verdi. Arama köpeklerinin, Eylül'ün cesedinin bulunduğu yerde tepki vermesi üzerine bölge kazılarak, küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLAMIŞ OLABİLİR

Ayrıca yapılan incelemede, olayın faili olarak tutuklanan U.K'nın, elektrik direği dikmek için açtığı çukurun bir kısmını özellikle kapatmadığı tespit edilirken, bu durum, cinayetin önceden planlandığı iddiasını gündeme getirdi.

CİNSEL İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLANMADI

Bu arada, Eylül'e yapılan ön otopside, kan izi ve vücudunda herhangi bir kırık olmadığı, ayrıca cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığı öğrenildi.

AA

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 21:45
  1. Ankara
  2. Eylül Yağlıkara

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