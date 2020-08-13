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Aktüel

Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-13 00:48:20 -
Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

BARTIN (AA) - Bartın'da meydana gelen trafik kazasında minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Fatih Tırpan'ın (29) kullandığı 74 AAK 768 plakalı motosiklet, Terkehaliller köyü mevkiinde S.C. yönetimindeki 74 BK 436 plakalı minibüsle çarpıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tırpan, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Tırpan'ın bir markette çalıştığı ve motosikletini iki ay önce aldığı öğrenildi. Minibüs sürücüsü S.C. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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