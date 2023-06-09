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Yerel Minibüs kontrolden çıktı: Yaralılar var
Yerel

Minibüs kontrolden çıktı: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-06-09 16:02:00 -
Minibüs kontrolden çıktı: Yaralılar var

Denizli’de kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek devrildiği kazada 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Serinhisar ilçesine bağlı Akça Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İ.A. (43) kontrolündeki 35 HA 6069 plakalı minibüs, kontrolden çıkması sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, sürücü İ.A. ile yolcu konumunda bulunan O.O. ve E.A.’yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Bir süre trafiğe tek taraflı olarak kapatılan yolda hurdaya dönen araç çekici yardımıyla götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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