Minecraft nasıl indirilir?

Ücretsiz Minecraft oyna? Dünya genelinde milyonlarca kişinin oynadığı Minecraft’ın nasıl indirileceği merak konusu. Küplerle tasarım yapılan oyunda kişilere kendi dünyalarını tasarlayabiliyor. Peki, Minecraft ücretli bir oyun mu?

Minecraft nedir?

Minecraft, İsveçli geliştirici Markus Alexej Persson tarafından geliştirilen, 2011 yılında Mojang Studios tarafından yayınlanan ve 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan sandbox oyunudur. Oyunda küplerle tasarım yapabiliyorsunuz. Minecraft dünya tarihinin en çok satan oyunu unvanını sahibidir.

Minecraft bilgisayara nasıl indirilir?

Minecraft oyununu bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz. Minecraft’ın farklı sürümleri bulunuyor. Minecraft ücretli bir oyun ancak bilgisayarınıza deneme sürümünü ücretsiz olarak indirmeniz mümkün. Ücretli oyun içinse en az 85 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

Oyunu indirmek için Minecraft resmi web sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Ana sayfada ‘Minecraft Al’ seçeneğine tıklayıp oyununu istediğiniz sürümünü seçerek indirme işlemine başlayabilirsiniz. Elbette indirme işlemi öncesinde oyunun ücretini kredi kartı ya da banka kartı ile ödemelisiniz. Ödeme işlemi ardından belirtilen adımları takip ederek bilgisayarınıza Minecraft’ı indirebilirsiniz.

Minecraft telefona nasıl indirilir?

Minecraft yalnızca bilgisayarda oynanmıyor. Arzu edenler telefonlarına uygulama mağazalarından Minecraft indirebilir. Uygulama mağazasından Minecraft’ı satın alarak indirebilirsiniz. Ayrıca uygulama mağazalarında oyunun deneme sürümleri mevcut. Deneme sürümünü ise ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Minecraft ücretsiz mi?

Minecraft indir bedava | Minecraft ücretli bir oyundur. Ancak deneme sürümünü bilgisayar ya da telefonunuza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Telefon ya da tabletinize Minecraft’ı ücretsiz olarak indirmek istiyorsanız; uygulama mağazasına giriş yapın ve ‘Minecraft deneme sürümü’nü aratın. Oyunu bulduktan sonra ücretsiz olarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Oyunun deneme sürümünü ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirmeniz de mümkün. Bunun için Minecraft web sitesine giriş yapın. Sitenin üst kısmında ‘Games’ yazısına tıklayın. Açılan sayfadan oyunun bir sürümünü seçin. Karşınızda açılan sayfanın üst kısmında ‘Ücretsiz dene’ seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği tıkladıktan sonra indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Minecraft nasıl indirilir youtube

Minecraft indirmek isteyenlerin pek çoğu bu işlemi nasıl yapabileceklerini video izleyerek öğrenmek istiyor. Youtube’da pek çok oyununu nasıl indirileceğine yönelik içerik mevcut.