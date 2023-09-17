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Gündem Mine Kırıkkanat'tan İslam düşmanlarına cesaret örneği!
Gündem

Mine Kırıkkanat'tan İslam düşmanlarına cesaret örneği!

Yeniakit Publisher
2023-09-17 23:28:00 - 2023-09-18 00:00:16
Mine Kırıkkanat'tan İslam düşmanlarına cesaret örneği!

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, İslam düşmanlarına ön açarak bir cesaret örneği sergiledi.

Ömrünü İslami değerlere düşmanlıkla geçirip öldükten sonra da camilerden imamların kıldırdığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlananlar Türkiye'de bir tartışma konusuyken, Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'tan örnek bir çıkış geldi.

Katıldığı bir Youtube yayınında konuşan Kırıkkanat, düşmanlık ettiği İslami değerleri cenazesinde istemediğini vasiyet etti.

Kırıkkanat, "Cenazemde imam da Arapça da istemiyorum." dedi.

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