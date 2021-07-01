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Spor Milyonların beklediği açıklama geldi! TFF kararı duyurdu
Spor

Milyonların beklediği açıklama geldi! TFF kararı duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda maçlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 16:42:00 -
Milyonların beklediği açıklama geldi! TFF kararı duyurdu

Türkiye, günlük rekor sayıda aşılamayla pandeminin etkilerini azaltmaya devam ediyor.

1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşmede kısıtlamalar sona erdi. Geçtiğimiz sezon seyircisiz oynanan maçlar, bu sezon belirli sayıda seyirciyle oynanacak.

Yüzde 50 seyircili oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da ne kadar seyirci alınacağını açıkladı. TFF, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.

Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

 

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