Milyonları ilgilendiriyor! WhatsApp'a yeni özellik geliyor

Dünyanın en popüler haberleşme uygulamalarından WhatsApp’la ilgili iOS ve Android kullanıcılarına iyi haberler geldi. İddiaya göre, uygulamaya gelecek yeni özellikle tarihe göre arama yapılarak istenen mesaj bulunabilecek.

Uygulama ile ilgili yeni geliştirmelerin izini süren WABetaInfo sitesinin aktardığına göre, yeni güncelleme ile daha önce gönderilen mesajları bulmak eskisinden çok daha kolay olacak.

Uygulamaya tarihe göre mesaj arama fonksiyonu eklenecek. Henüz geliştirme aşamasının ilk safhalarında olan bu fonksiyon henüz kullanımda değil. Ancak uygulama ekranında yeni bir takvim simgesinin yer alacağı belirtiliyor. Takvime tıklandığında herhangi bir güne gidilip istenen mesaj bulunabilecek.

Şu anda yalnızca ‘sohbette ara’ seçeneği ile belirli bir kelime aratılarak istenen mesaja gidilebiliyor.