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Ekonomi Milyonlarca Türk'e Bitcoin şoku!
Ekonomi

Milyonlarca Türk'e Bitcoin şoku!

Kripto paraların piyasa değeri 12 Mayıs’tan bu yana geriliyor. 2.5 trilyon dolarlık piyasa değerindeki gerileme ivme kazandı. Elon Musk’ın twetleriyle başlayan satışlar, Çin’in kripto para birimleriyle yapılan işlemlere sınırlama getirmesi ile arttı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 09:56:00 -
Milyonlarca Türk'e Bitcoin şoku!

Gelen satışlarla kripto piyasasındaki erime devasa rakamlara ulaştı. 10 günde kripto para piyasası 900 milyar dolar gerileyerek 2,5 trilyon dolardan 1 trilyon 603 milyar dolara çekildi.

Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın ilgili yazısı şöyle; Türkiye’de bu piyasada 5-6 milyon kişinin işlem yaptığı ve 14 milyon kişinin de ilgi alanına girdiği biliniyor. Yüksek oynaklık çıkışlarda heyecan yaratsa da düşüşlerde psikolojileri bozuyor. Ancak bu hareketlilik kripto piyasasına olan ilgiyi düşürmek bir yana daha da artırıyor.

Kripto para piyasası 7 günde 900 milyar $ eridi 

Piyasanın beş büyük aktörü Bitcoin, Ethereum, Tether, Biance ve Cardano. Son yedi günde Bitcoin yüzde 26, Ethereum yüzde 40, Biance yüzde 45, Cardano ise yüzde 25 değer kaybetti.

Tether ise bu sürede yüzde 0.19 yükseldi. Yılın her günü 7/24 işlem gören bu piyasada bir regülasyonun olmaması yüksek kazançları getirebildiği gibi yüksek kayıplara da yol açabilmekte.

Warren Buffett, “Krizlerin en büyük kaybedeni panikleyenlerdir” diyor. Çin dalgası geçtiğinde piyasalarda yukarı doğru sert düzeltmeler yaşanabilir.

 Ancak her an yeni bir gelişme olabileceği, regülasyona ilişkin bir açıklama ya da kurumsal yönde satışları artıracak bir etki yaşanabileceği de göz ardı edilmemeli.

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