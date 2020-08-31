Milyonlarca öğrenci için kritik gün! EBA ile uzaktan eğitim bugün başlıyor

Koronavirüs pandemisinin patlak vermesiyle 31 Mart 2020 tarihinden itibaren okullarda uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 18 milyon öğrenci TRT EBA TV ve EBA sistemi üzerinden eğitimlerini aksatmadan gördü.

31 Ağustos - 21 Eylül arası uzaktan eğitim

Yaz aylarında vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 yıl eğitim öğretim yılının 31 Ağustos’ta yüz yüze eğitim ile başlayacağını açıklamıştı.

Fakat son dönemde vaka sayıları büyük oranda yeniden artınca Bilim Kurulu’nın tavsiyesiyle birlikte 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü okulların uzaktan eğitim ile 2020-2021 dönemine başlanmasına karar verildi. 31 Ağustos 2020 Pazartesi – 18 Eylül Cuma tarihleri arasında TRT EBA TV, EBA sistemi üzerinden öğrenciler uzaktan eğitim alacak.

Öğrenciler EBA sistemine öğrenci girişi ile giriş yaptıktan sonra platformnda ders programlarının yanı sıra canlı ders saatleriyle ilgili bilgilere, konu anlatımlarına, ödevlerine ve konu testlerine rahatlıkla erişebilecek. EBA canlı ders uygulamasıyla da birlikte öğretmenler öğrencilerle birlikte her gün canlı ders gerçekleştirebilecek.

Ayrıca koronavirüs nedeniyle 21 Eylül tarihine kadar yapılacak olan uzaktan eğitim döneminde evinde bilgisayara ve internete erişimi olmayan öğrenciler için okul ve diğer kurumlarda EBA Destek Noktaları oluşturuldu.

Öğrenciler ve velileri bugün başlayacak olan EBA sistemi ile uzaktan eğitim konusunda internet üzerinden EBA ilkokul ders programı, EBA ortaokul ders programı, EBA lise ders programı ve ders saatleri ile ilgili arama gerçekleştiriyor.

İşte 31 Ağustos 2020 Pazartesi (bugün) EBA TVders programı;





EBA sistemi üzerinden TRT EBA TV’de ilkokul, ortaokul ve lise ders programları ve yayın saatlerine ulaşılabiliyor.,

TRT EBA TV frekans bilgileri

Uzaktan eğitim derslerinin verileceği TRT EBA TV’nin frekans bilgileri de öğrenci ve velileri tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar televizyonlarının uydu kısmından TRT EBA TV’nin frekanslarını girip arama yaparak kanalı listelerine ekleyebilirler.

İşte TRT EBA TV ilkokul, TRT EBA TV ortaokul, TRT EBA TV lise frekans bilgileri;