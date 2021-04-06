Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu! Müjde geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, milyonlarca öğrencinin beklediği müjdeyi verdi. Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Nisan ayı burs ve kredi ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Pandemide; uzaktan eğitim sürecinde yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci arkadaşımıza 11 milyar liraya yakın ödeme yaptık. Her zaman ve her şartta gençlerimizin yanındayız" dedi.