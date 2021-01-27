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Teknoloji Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! WhatsApp'ta sakın bunu yapmayın
Teknoloji

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! WhatsApp'ta sakın bunu yapmayın

Zorunlu güncelleme krizinin ardından Whatsapp kullanıcıları yeni bir tehditle karşı karşıya. Yeni keşfedilen bir kötü amaçlı yazılımın, Whatsapp'ta bir reklam gibi görünerek yayıldığı ve Whatsapp kontrolünü ele geçirdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 15:35:00 -
Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! WhatsApp'ta sakın bunu yapmayın

Yeni Whatsapp virüsü ile ilgili açıklama yapan bir virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko, "Bu kötü amaçlı yazılım, alınan herhangi bir WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor" dedi.

Özellikle, gelen bir mesaja otomatik olarak yanıt göndermeye programlanmış bu yazılım, WhatsApp'ın gelen mesajlara doğrudan bildirimlerden yanıt vermek için kullanılan hızlı yanıt özelliğini kullanıyor.

Bildirimlerin okunması için izin istemenin yanı sıra bu uygulama, aynı zamanda arka planda çalışmak ve diğer uygulamaları kapatıp açmak için müdahaleci erişim talep ediyor.

Bu, uygulamanın cihazda çalışan diğer uygulamaları kendi penceresiyle kaplayıp kimlik bilgilerini çalmak için kullanılabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca, mevcut sürümünde, kötü amaçlı yazılım kodu yalnızca WhatsApp kişilerine otomatik yanıtlar gönderme yeteneğine sahip.

Bu, Android'in hızlı yanıt işlevini destekleyen diğer mesajlaşma uygulamalarına gelecekteki bir güncellemede potansiyel olarak genişletilebilecek bir özellik olduğu anlamına geliyor.

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