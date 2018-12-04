Milyonlarca kullanıcı şokta! WhatsApp bunu ilk kez yapacak

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir ilke imza attı. WhatsApp, uygulamadan gelir elde etmek için entegre edeceği reklamlarla kullanıcıları kızdıracağa benziyor.

WhatsApp tarihinde bir ilk

2012 yılında rekor ücret karşılığında Facebook tarafından satın alınan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir ilke imza attı.

Hindistan’da yalan haberlerle mücadele konusunda ciddi eleştirilere maruz kalan WhatsApp, tarihinde ilk kez televizyona reklam vererek halkı bilinçlendirmeye çalışıyor.

Tarihinde ilk defa televizyon reklamı veren WhatsApp, platforma da ilk defa reklam özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

"Tamamen ücretsiz kalacak" demişlerdi

WhatsApp piyasaya ilk çıktığı zamanlarda ücretli bir şekilde kullanıcılara sunuluyordu. Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'in, tamamen ücretsiz kalacağı açıklanmıştı.

Bu sözü tutmak ve gelir elde etmek için sosyal medya devi kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyecek bir karar aldı.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok da uzak olmayan bir tarihte yayınlayacağı güncelleme ile kullanıcılara reklam göstermeye başlayacak.

WAbetainfo tarafından WhatsApp beta kodlarının içinde bulunan yeni bir özelliğe göre Facebook, 450 milyon aktif kullanıcısı olduğu bilinen WhatsApp durum güncellemeleri özelliğinde reklam göstermeye başlayacak.

WhatsApp'in kurucuları tepki göstermişti

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan ve yalanlanmayan haberlere göre, reklamlı WhatsApp 2019’un ilk aylarında devreye girecek.

Platforma reklam yerleştirmek, Facebook'un bünyesinde çalışmaya devam eden WhatsApp kurucularının sert bir şekilde karşı çıktığı bir konuydu.

Facebook ile anlaşmazlık yaşayan kurucular geçtiğimiz dönemde istifalarını sunarak görevlerinden ayrılmıştı.

Facebook’taki yaprak dökümü 2017 yılındaki Acton istifası ile başlamış, onun ardından WhatsApp’ın bir diğer kurucusu olan Jan Koum Mayıs ayında gemiyi terk etmişti.