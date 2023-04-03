Milyonlarca kişi için YKS’de sınav merkezi tercih sayısı 5’e çıkarıldı! ÖSYM'den o YKS açıklaması geldi

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023 YKS'de, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarılmıştır" denildi.

Açıklamada, özellikle deprem bölgesindeki adaylardan söz konusu illerde sınava girmek isteyen adayların, istedikleri takdirde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği hatırlatılarak, "Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Milyonlarca adayın ter dökeceği YKS için geri sayım başladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy YKS'nin Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Peki, YKS 5 tercih zorunlu mu?

YKS 5 TERCİH ZORUNLU MU?

YKS’ye girecek adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden "https://ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebiliyor. Adaylar, değişiklik yaparken karşılarına 5 il değişiklik seçeneği çıkıyor. ÖSYM’den tercih zorunluğuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada: "Özellikle deprem bölgesindeki adaylardan söz konusu illerde sınava girmek isteyen adaylar, istedikleri takdirde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değildir." ifadelerine yer verildi.

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