  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Milyonlarca insan terk etmişti! WhatsApp yeni adımı attı
Teknoloji

Milyonlarca insan terk etmişti! WhatsApp yeni adımı attı

WhatsApp'ın yeni gizlilik kararı sonrası milyonlarca insan Telegram'a geçti. Milyonlarca kullanıcısını kaybeden WhatsApp, kullanıcılarını kaybetmemek için yeni hamlelere başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 11:00:00 -
Milyonlarca insan terk etmişti! WhatsApp yeni adımı attı

WhatsApp yeni gizlilik politikasının tartışmalı sonuçları nedeniyle kullanıcılarından milyonlarca insanı Telegram gibi başka uygulamalara kaptırdı. Görünüşe bakılırsa şirket daha fazla kullanıcı kaybetmemek için elinden geleni yapıyor.

Verge, WhatsApp’ın ABD ve Birleşik Krallık’ta “gizliliğinize olan bağlılığını” vurgulamak için Whatsapp Durum mesajlarını (hikayeler) kullandığını belirtti.

Benzer bir kampanya da Hindistan’da bir süredir yürütülüyordu. Yeterli gelmemiş olacak ki şimdi Whatsapp gizlilik sözleşmesi sorularını yanıtlamayı küresel boyutlara taşıyor.

Hikayeleri kullanacaklar

Şirketin bir sözcüsü, konuyla ilgili güncellemeleri doğrudan iletmek için Hikayeler özelliğini kullanacaklarını söyledi.

Şirketin amacı, gizlilik politikası değişikliğini çevreleyen “yanlış bilgi ve kafa karışıklığını” ortadan kaldırmak. Buna bakılırsa şirkete göre aslında insanların endişe edeceği bir durum yok.

Birçoğu, WhatsApp’ın sohbet mesajlarını ve diğer tüm bilgileri Facebook ile paylaşacağını ima eden kafa karışıklığına sebep olacak paylaşımlar yaptı.

Hizmet, mesajları okuyamadığını belirtse de artık iş işten geçmişti. Uygulama fazlasıyla kullanıcı kaybetmiş oldu. Milyonlarca Whatsapp kullanıcısı Signal ve Telegram gibi sohbet uygulamalarına akın etti.

Hikayeler özelliğini kullanarak insanlara ulaşmak kafa karışıklığını gidermede yardımcı olabilir. Neticede herkes kendi Whatsapp Hikayelerinde konuyla ilgili bilgiye erişebiliyor olacak.

Durum sadece Whatsapp’a değil, Facebook’un da gizlilik konusundaki ilkelerine zarar veriyor.

İnsanlar, gerçek ne olursa olsun en kötüsünü varsayıyorlar ve verilen güvenceler faydalı olmuyor. Bu noktada uygulama artık gizlilik konusunda içleri rahatlatabilecek mi zamana göreceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tasova

Peki Facebook 19milyar dollara almis oldugu Whatsapp'i nasil para edecek hale getircek?
  • Yanıtla
AGD'li gençlerden Kabe'ye yapılan saldırıya sert tepki!
Gündem

AGD'li gençlerden Kabe'ye yapılan saldırıya sert tepki! "Gul lillezîne keferû..."

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe'ye yapılan alçak hakarete sert tepki gösteren Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Beyazıt Meydanı'nda eylem düzen..
4 genç yan yana ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Gündem

4 genç yan yana ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Manisa'da 4 gencin bir tarlada yan yana ölü halde bulunması Türkiye'yi sallamıştı. Polisin adım adım yürüttüğü soruşturmada olayın korkunç d..
Türkiye'den WhatsApp'a büyük şok! Resmen bildirildi
Teknoloji

Türkiye'den WhatsApp'a büyük şok! Resmen bildirildi

Rekabet Kurulu, ‘veri paylaşma zorunluluğu’ sebebiyle başlattığı soruşturma gereğince WhatsApp’tan ilk yazılı savunmasını istedi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay