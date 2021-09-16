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Eğitim Milyonlar bekliyordu! KPSS sonuçları açıklandı
Eğitim

Milyonlar bekliyordu! KPSS sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 09:40:00 -
Milyonlar bekliyordu! KPSS sonuçları açıklandı

2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter adresinden yaptığı duyuruda, "Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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