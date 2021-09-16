Milyonlar bekliyordu! KPSS sonuçları açıklandı
Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklandı.
2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter adresinden yaptığı duyuruda, "Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.