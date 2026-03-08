  • İSTANBUL
Milyon dolarlık füzeler maketlere mi gitti? İran'ın "şişme" stratejisi gündemde! İran'dan İsrail'e ACEM OYUNU

Yücel Kaya
Milyon dolarlık füzeler maketlere mi gitti? İran'ın "şişme" stratejisi gündemde! İran'dan İsrail'e ACEM OYUNU

Savaş sahasında teknoloji kadar yanıltma taktikleri de büyük önem taşıyor. Gazeteci Zafer Şahin tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, modern savaş stratejilerinde "aldatmacanın" ulaştığı boyutları bir kez daha gözler önüne serdi. İddiaya göre İran, muhtemel bir çatışma öncesinde ABD ve İsrail ordularını şaşırtmak amacıyla Çin’den çok sayıda şişme maket savaş uçağı, tank ve hava savunma sistemi tedarik etti.

Pahalı mühimmatlar boşa mı harcandı?

Paylaşılan videoda, gerçeklerinden ayırt edilmesi oldukça güç olan helikopter, tank ve uçak maketlerinin saniyeler içinde şişirilerek mevzilendirildiği görülüyor. Uzmanlar, bu yöntemin düşman kuvvetlerini yanıltarak milyonlarca dolar değerindeki hassas güdümlü füzelerin ve mühimmatların sahte hedeflere harcanmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Uydu görüntülerinde ve radarlarda gerçek birer askeri araç gibi görünen bu şişme maketler, hedef belirleme süreçlerini sabote ederek stratejik bir avantaj sağlıyor.

Savaş tarihinde "hayalet ordular"

Askeri tarihte sahte radar sistemleri, füze rampaları ve uçakların kullanımı yeni bir yöntem değil. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana birçok ordunun başvurduğu bu taktik, düşmanı hem maddi hem de psikolojik açıdan yıpratmayı hedefliyor.

Eğer söz konusu iddialar doğruysa, bölgedeki son gerilimlerde ateşlenen pahalı füzelerin bir kısmının sadece plastik ve hava dolu maketleri imha etmiş olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu strateji, yüksek teknolojiye sahip orduların bile görsel ve istihbari aldatmacalar karşısında nasıl zor duruma düşebileceğini bir kez daha tartışmaya açtı.

ata

batan gemiler gerçek... katledilen çocuklar gerçek... canavarlar gerçek.... malesef dünya osmanlısız çok ama çok sahipsiz...

İran balonlarla uğraşıyor, gerçekleri kalmadı.

Hamaney'in öldürülmesi gerçek, İbrahim Reisi'nin öldürülmesi gerçek, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi gerçek, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi gerçek, ..., petrol tesislerinin havaya uçurulması gerçek, deniz filosunun 42 gemisinin imaha edilmesi gerçek, uçaklarının bombalanması gerçek, askeri ve sivil tesislerin yıkılması gerçek, ...
