Milyon dolarlık füzeler maketlere mi gitti? İran’ın "şişme" stratejisi gündemde! İran’dan İsrail’e ACEM OYUNU

Pahalı mühimmatlar boşa mı harcandı?

Paylaşılan videoda, gerçeklerinden ayırt edilmesi oldukça güç olan helikopter, tank ve uçak maketlerinin saniyeler içinde şişirilerek mevzilendirildiği görülüyor. Uzmanlar, bu yöntemin düşman kuvvetlerini yanıltarak milyonlarca dolar değerindeki hassas güdümlü füzelerin ve mühimmatların sahte hedeflere harcanmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Uydu görüntülerinde ve radarlarda gerçek birer askeri araç gibi görünen bu şişme maketler, hedef belirleme süreçlerini sabote ederek stratejik bir avantaj sağlıyor.

Savaş tarihinde "hayalet ordular"

Askeri tarihte sahte radar sistemleri, füze rampaları ve uçakların kullanımı yeni bir yöntem değil. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana birçok ordunun başvurduğu bu taktik, düşmanı hem maddi hem de psikolojik açıdan yıpratmayı hedefliyor.

Eğer söz konusu iddialar doğruysa, bölgedeki son gerilimlerde ateşlenen pahalı füzelerin bir kısmının sadece plastik ve hava dolu maketleri imha etmiş olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu strateji, yüksek teknolojiye sahip orduların bile görsel ve istihbari aldatmacalar karşısında nasıl zor duruma düşebileceğini bir kez daha tartışmaya açtı.