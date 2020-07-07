Milyarlarca dolarlık yatırıma odaklandı

Akit Ekonomi

SOCAR, Türkiye’nin gücüne güç katan hamleler yapıyor. 2008’de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan (ÖİB) Petkim’i satın alarak faaliyetlerine başlayan firma, ardından SOCAR Terminal (Petlim), STAR Rafineri ve TANAP gibi stratejik yatırımları hayata geçirdi. 2019 Haziran ayında Alman Enerji şirketi EWE AG’nin Türkiye operasyonlarını bünyesine dahil etti. Yeni enerji projeleri ise yolda.

Dışa bağımlılık azalıyor

16.5 milyar dolar yatırım yapan; bu rakama 3 milyar dolar daha eklemeyi amaçlayan SOCAR Türkiye’nin CFO’su Teymur Abasguliyev, stratejik adımlar attıklarına işaret ederek, “Pek çok alanda dışa bağımlılığı aşağı çektik, çekiyoruz. Petkim’le petrokimya ürünleri talebinin yüzde 18-20’sini karşılıyoruz. Sanayicinin de güvenilir hammadde tedarik etmesine imkân tanıyoruz” dedi.

Petkim’in 2020’nin ilk üç ayında 2.8 milyar lira satış hasılatı elde ettiğini açıklayan Abasguliyev, “Bu iştirakimiz pandemi döneminde de üretim faaliyetlerini sınırlamadı. Corona virüsle (Covid-19) mücadele etti. Hakikaten iyi bir imtihan verdi” diye konuştu.

Ekonomiye büyük katkı

STAR Rafineri’nin ekonomiye önemli katkı sunduğuna dikkat çeken Abasguliyev, şunları söyledi: “2018 Ekim ayında devreye alınan rafineri sayesinde 2019’da 2 milyar dolarlık ithalatın önüne geçildi. Petkim’in hammaddesi naftayı sorunsuz temin etmesinin yolu açıldı. STAR, Türkiye’nin gereksinim duyduğu hammaddeleri üretmek için 7/24 çalışır vaziyette. Öbür taraftan 30 Haziran’da ikinci senesini dolduran TANAP’tan gelen gaz miktarı 6 milyar metreküpü aştı. Bu kritik hatla Azeri gazını pek çok ülkeye taşıyor, Türkiye ve Avrupa’nın arz güvenliğini temin ediyoruz. Yine Ege Bölgesi’nin en büyük entegre limanı SOCAR Terminal’in yanı sıra toplamda 1.5 milyondan fazla aboneye hizmet veren Kayserigaz ve Bursagaz da ekonomiyi büyütüyor. 5 bin 600’e varan çalışan sayımızla çalışanımızla üretimi ve istihdamı artıran, Türkiye’nin geleceğine güvenen, ülkenin en büyük doğrudan dış yatırımcısıyız.”

Abasguliyev, ayrıca projelerini devreye almayı ve Türkiye’nin üç büyük holdinginden biri olmayı hedeflediklerini belirtti.