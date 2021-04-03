  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Milyarderler servetlerine servet kattı! Dudak uçuklatan oran
Ekonomi

Milyarderler servetlerine servet kattı! Dudak uçuklatan oran

Milyarderlerin servetleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 4 trilyon dolar arttı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 18:46:00 - 2021-04-03 18:57:19
Milyarderler servetlerine servet kattı! Dudak uçuklatan oran

"Business Insider" internet sitesinin haberine göre, Politika Araştırmaları Enstitüsünün (IPS) salgının hızla yayıldığı 18 Mart 2020-18 Mart 2021'i kapsayan raporunda, 2 bin 365 milyarderin, servetlerine yüzde 54’lük bir artışla 4 trilyon dolar daha eklediği belirtildi.

Raporda, en zengin 20 milyarderin de yüzde 68 artışla 742 milyar dolar daha kazandığı kaydedildi.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam da 2021'in başında yayımladığı raporda, milyarderlerin gelirlerine yaklaşık 3,9 trilyon dolar ekledi.

Raporda, bu parayla hem dünyada virüs yüzünden kimsenin yoksullaşmaması sağlanabileceği hem de herkese yetecek sayıda aşı satın alınabileceği ifade edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İnşaat şirketini kapatıp kurduğu keçi çiftliğinde süt talebine yetişemiyor
Ekonomi

İnşaat şirketini kapatıp kurduğu keçi çiftliğinde süt talebine yetişemiyor

Keçi yetiştiren işletmeci Ali Emre, "Buradan kent merkezine günlük taze süt dağıtımı yapıyoruz. Siparişler yoğun olduğu için 2-3 gün sonrası..
Erdoğan'dan talimat! Harekete geçiyorlar
Siyaset

Erdoğan'dan talimat! Harekete geçiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına "sahaya inin" talimatı verdi. AK Partili yöneticiler vatandaşlara kendini tanıta..
Resmi Gazete'de yayımlandı! Geçiş için ek ücret getirildi
Siyaset

Resmi Gazete'de yayımlandı! Geçiş için ek ücret getirildi

Yurt dışından Türkiye'ye araç tamiri için gelenlere yönelik ek ücret uygulaması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay