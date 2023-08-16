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Spor Milot Rashica, Beşiktaş için İstanbul’da
Spor

Milot Rashica, Beşiktaş için İstanbul’da

Yeniakit Publisher
2023-08-16 04:00:00 -
Milot Rashica, Beşiktaş için İstanbul’da

Beşiktaş’ın görüşmelere başladığını açıkladığı İngiliz ekibi Norwich City’de forma giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica, İstanbul’da geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bu kapsamda İngiltere Championship temsilcisi Norwich City’de forma giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica ile görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmişti. Siyah-beyazlılar, Rashica’yı İstanbul’a getirdi. 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere’den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milot Rashica, mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Kosovalı futbolcuyu, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ karşıladı. Siyah-beyazlı taraftarlar da Rashica’ya tezahüratlarda bulundu.

Milot Rashica sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlılar ile sözleşme imzalayacak.

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