Milliler Avustralya Mesaisinde!
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını Arizona'da sürdürdü. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar ön plana çıkarken, Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, kritik mücadele öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Athletic Grounds tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, ısınma koşularının ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avustralya karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Teknik heyetin özellikle rakibin oyun planına karşı uygulanacak stratejiler üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.
MİLLİLERDE KENAN YILDIZ DETAYI
A Milli Takım'ın genç yıldızı Kenan Yıldız'ın antrenmanda takımdan ayrı çalışması dikkat çekti. Oyuncunun durumu teknik ekip tarafından yakından takip edilirken, sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
YOĞUN İLGİ
Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş ve IBF hafif sıklet dünya şampiyonu milli boksör Elif Nur Turhan da takip etti.
14 Haziran Cumartesi günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek olan ay-yıldızlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Tüm gözler şimdi Millilerin Dünya Kupası yolculuğundaki ilk sınavına çevrildi.