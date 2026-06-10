  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Memişoğlu duyurdu: 2026’nın ilk 4 ayında 96 bin başvuru Perinçek mutlak butlanı yorumladı: Atlantikçiler kaybetti, Milliciler/Avrasyacılar kazandı Kılıçdaroğlu'ndan ezber bozan çıkış! CHP Genel Başkanı Osmanlı coğrafyasını işaret etti Faşist ve sol terörü tırmanışta! Sekülerlerin kıskandığı Almanya’da suç rekoru CHP vandallığına Akit Medya’dan tepki: O alçaklar hesap versin! Siyonist alçaklığa Haçlı Batı bile dayanamadı: Ülkeye girişleri yasaklandı İslam Memiş uyarıyordu: 60 milyar liralık vurgun yaptılar Helen rezaleti! Osmanlı Camiine Büyük İskender heykeli İsrail yalakası Modi'den çağrı CHP’nin şaibeli İstanbul kurultayında sıcak gelişme
Spor Milliler Avustralya Mesaisinde!
Spor

Milliler Avustralya Mesaisinde!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Milliler Avustralya Mesaisinde!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını Arizona'da sürdürdü. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar ön plana çıkarken, Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, kritik mücadele öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Athletic Grounds tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, ısınma koşularının ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avustralya karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Teknik heyetin özellikle rakibin oyun planına karşı uygulanacak stratejiler üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

MİLLİLERDE KENAN YILDIZ DETAYI

A Milli Takım'ın genç yıldızı Kenan Yıldız'ın antrenmanda takımdan ayrı çalışması dikkat çekti. Oyuncunun durumu teknik ekip tarafından yakından takip edilirken, sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

YOĞUN İLGİ

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş ve IBF hafif sıklet dünya şampiyonu milli boksör Elif Nur Turhan da takip etti.

14 Haziran Cumartesi günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek olan ay-yıldızlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Tüm gözler şimdi Millilerin Dünya Kupası yolculuğundaki ilk sınavına çevrildi.

Dünya kupası öncesi rakip Venezuela A Millilerden son prova
Dünya kupası öncesi rakip Venezuela A Millilerden son prova

Spor

Dünya kupası öncesi rakip Venezuela A Millilerden son prova

Koç’un açıklamalarına bir tepki daha Milli birlik ve beraberliğe tehdittir
Koç’un açıklamalarına bir tepki daha Milli birlik ve beraberliğe tehdittir

Gündem

Koç’un açıklamalarına bir tepki daha Milli birlik ve beraberliğe tehdittir

Bahçeli istedi, A Milli Takım için milli marş bestelendi: Arkanızdayız!
Bahçeli istedi, A Milli Takım için milli marş bestelendi: Arkanızdayız!

Gündem

Bahçeli istedi, A Milli Takım için milli marş bestelendi: Arkanızdayız!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23