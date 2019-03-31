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Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı ABD’ye gitti

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Amerika Dünya Serisinde Türkiye’yi temsil etmek üzere İndianpolis’e gitti.

31 Mart 2019 Pazar 14:10
Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı ABD’ye gitti

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Amerika Dünya Serisinde Türkiye’yi temsil etmek üzere İndianpolis’e gitti. Sümeyye Boyacı, ABD’de tam 5 dalda madalya arayacak.


Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonu Sümeyye Boyacı, Amerika Dünya Serisinde yarışmak üzere İndianpolis’e gitti. 4-6 Nisan tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük spor kompleksinde yapılacak yarışmada Milli Paralimpik yüzücü Sümeyye, Türkiye’yi 50 metre sırtüstü, Serbesk, Kelebek, 100 metre serbest ve 200 metre serbest olmak üzere toplam 5 dalda temsil edecek.


Ulaşım sponsorluğunu Türk Hava Yollarının üstlendiği Sümeyye Boyacı ABD’ ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. ABD’de ilk yarışması olduğunu söyleyen Sümeyye, “Gerçekten çok çalıştım. Heyecanlıyım ABD’de ilk yarışmam olacak. Paralimpiklerde ilk olacak. İnşallah güzel sonuçlarla dönmeye çalışacağım. Bu yıl inanılmaz önemli bir dünya şampiyonamız var. Bunun içinde öncesinde dünya serileri oluyor. Dünya serilerinde nerelerde olduğumu görüp ona göre çalışıyorum. Bu yarışlar benim için gerçekten çok önemli. İnşallah yoğun bir koşturmaca yoğun bir tempo ile devam ediyorum” dedi.


ABD’ye Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı ile beraber giden fizyoterapist Sercan Yıllı, “Çok iyi bir şekilde hazırlandık. Bu bizim bu seneki ilk büyük şampiyonamız. Bundan önce Sümeyye Belarus’a gitti. Fakat İndianpolis bizim için çok büyük bir yarışma olacak. Çünkü çok farklı ülkelerden katılım olacak ve Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat Komitesi ve Paralimpik komitesinin düzenlediği bir yarışma. Bu yüzden orada yer alacağımız için çok heyecanlıyız” şeklinde konuştu.


Sümeyye Boyacı’nın sponsorluğunu üstlenen iş adamı Cem Helvacı da, "Biz bu topraklardan kazandık ve bu toprakların çocuklarına destek vermeliyiz. Sümeyye Boyacı’yla yolumuz 3 ay önce kesişti. İnşallah ABD’den madalyalarla dönecektir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:10
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