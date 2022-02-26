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Spor Milli yıldızımıza İngiliz devi talip
Spor

Milli yıldızımıza İngiliz devi talip

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United, Inter'de oynayan mili oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 15:32:00 -
Milli yıldızımıza İngiliz devi talip

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United, Inter'de oynayan mili oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

We All Follow United sitesinde yer alan habere göre; Manchester United'ın, bir sonraki transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için Inter'e teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. 

18 ila 20 milyon Euro

Haberde, İngiliz devinin milli futbolcu için 18 ila 20 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Inter, Hakan için 30 milyon Euro istiyor

Ancak, İtalyan devinin ise 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu 30 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağı belirtildi.

Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Hakan Çalhaoğlu, bu sezon forma giydiği 31 maçta 6 gol ve 9 asist kaydetti. 

Bilindiği üzere, Manchester United sezon başında Hakan Çalhanoğlu ile ilgilenmiş ancak oyuncu AC Milan'ın ezeli rakibi Inter'e imza atmıştı.

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