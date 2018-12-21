THY- Euroleague
0553 313 94 23

“Milli uydu”nun sensörleri NÜRDAM’da üretilmeye başlandı

TÜBİTAK Uzay ile üretilen uydu sistemleri için NÜRDAM altyapısı kullanılarak yaklaşık 40'ta bir fiyatına mal olması planlanan NürFET sensörlerinin üretimine başlandığı bildirildi.

21 Aralık 2018 Cuma 10:00
“Milli uydu”nun sensörleri NÜRDAM’da üretilmeye başlandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK Uzay) ile üretilen uydu sistemleri için Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM) altyapısı kullanılarak (10 cGy-10000 Gy) duyarlılığa sahip NürFET sensörlerinin üretimine başlandı.

NÜRDAM Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz,  “TÜBİTAK Uzay ile birlikte üretilen uydu sistemleri için NÜRDAM altyapısı kullanılarak (10 cGy-10000 Gy) duyarlılığa sahip NürFET sensörlerinin seri üretimine başladık” dedi. Yılmaz, “Radyasyon modülü bugüne kadar Almanya, Avrupa veya Amerika’dan yaklaşık 350 ile 400 bin dolar civarında bir maliyetle alınmaktaydı. Bizim burada üreteceğimiz ürün 50 bin Türk lirasının altına inecektir” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:00
  1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
  2. TÜBİTAK Uzay
  3. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  4. Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
  5. NÜRDAM
  6. 10 cGy-10000 Gy
  7. NürFET
  8. NÜRDAM Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den başkente voleybol "çıkartması"
    1. Fenerbahçe'den başkente voleybol..
    2. AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylaması
    3. TCMB'den döviz depo ihalesi
    4. ABD Irak'ın Mahmur ilçesinde DEAŞ..
    5. Rıza Zelyut ecdada düşman, FETÖ’ye dost
    6. MKE Ankaragücü, Göztepe'yi Kayseri'de..
    7. CHP'den Suriye açıklaması
    8. ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday..
    9. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    10. Türkiye'de 48 şehire 143 yeni otel..
    11. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    12. HSK kararnamesi ile yeni bir mahkeme..
    13. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    14. Mustafa Cengiz, AA'nın "Yılın..
    15. Elektrik aboneleri dikkat! Limit..
    16. Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü..
    17. FETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na..
    18. Washington, Kore Yarımadasında nükleer..
    19. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta ve..
    20. Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!
    Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?