Milli tekvandoculardan 4 madalya
- Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya aldı30 Mart 2019 Cumartesi 22:24
İSTANBUL (AA) - Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 10 puan veren Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nı 4 madalyayla tamamladı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan turnuvaya Türkiye, 4'ü erkek 2'si kadın olmak üzere toplam 6 sporcu ile katıldı.
Erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat altın madalyaya ulaşırken, erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen ve kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım gümüş, erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ise bronz madalya kazandı.
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