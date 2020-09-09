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Teknoloji Milli teknolojide heyecanlandıran gelişme! Hisar A+ geliyor
Teknoloji

Milli teknolojide heyecanlandıran gelişme! Hisar A+ geliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Hisar-A'yı Hisar A+ seri üretimine doğru başlattık" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:39:00 -
Milli teknolojide heyecanlandıran gelişme! Hisar A+ geliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi'nde düzenlenen roket yarışlarının son gününde yarışmacıları yalnız bırakmadı.

"Hisar A" hava savunma sistemi hakkında konuşan Demir, "Bu alanda çok çeşitli atışlar yaptık, benim bildiğim 28-29 civarında bir atış oldu. Hisar-A ve Hisar-O ürünlerimiz olgunluk seviyesine geldi. Hisar-A seri üretim aşamasında iken menzil ve irtifa olarak biraz daha değişiklik yaparak sistemi biraz daha geliştireceğimizi gördük. Roketsan’daki arkadaşlarımız bu konuda çalıştılar. Mevcut Hisar-A’yı, Hisar A+ dediğimiz yeni bir ürüne doğru evirdik. Hisar-O’un birçok unsuru sahada verilebilecek durumda. Hem HİSAR A, hem HİSAR O oldukca iyi bir olgunluk seviyesine geldiler. Hisar-A’yı Hisar A+ seri üretimine doğru başlattık" diye konuştu.

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