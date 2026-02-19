Millî Takımlar ana sponsoru Fuzul oldu

İmza töreni, Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Törende TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fuzul Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Kadın A Millî Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Erkek A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer aldı.

HACIOSMANOĞLU: “HEDEFİMİZ TÜRK FUTBOLUNU DAHA REKABETÇİ HALE GETİRMEK”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, iş birliğinin yalnızca bugünü değil geleceği de inşa etmeye yönelik olduğunu vurguladı:

“Hedefimiz; şeffaf, planlı ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla Türk futbolunu her alanda daha rekabetçi ve daha güçlü bir seviyeye taşımaktır.”

Millî Takımların ülkenin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, sponsorlukların kurumsal yapıyı güçlendirdiğini ifade etti.

EYÜP AKBAL: “MİLLETİMİZİN SEVDASINDA TEK YÜREĞİZ”

Fuzul Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Millî Takımların Türkiye’nin dünyadaki en güçlü temsili olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bireylerin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğümüz bu yolda, artık Millî Futbol Takımlarımızın yol arkadaşı olarak milletimizin sevdasında tek yürek oluyoruz.”

Akbal, sponsorluk anlaşmasının yalnızca tribünde destek olmak değil; Millî Takımların yolculuğunda aktif bir paydaş olmak anlamına geldiğini vurguladı.

KIRAGASI: “HAYALLERE VE MİLLÎ RUHA DESTEK”

Kadın A Millî Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, anlaşmanın yalnızca bir sponsorluk değil, millî ruha verilen güçlü bir destek olduğunu ifade etti.

Kıragası, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sürecine dikkat çekerek, hedeflerinin ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

MONTELLA: “EN BÜYÜK HAYALİMİZ DÜNYA KUPASI”

Erkek A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise Dünya Kupası hedefini yineledi:

“En büyük hayalimiz Dünya Kupası’na gidebilmek. Bu yolda verilen destek bizim için çok kıymetli.”

Montella, sponsorlukların sadece maddi değil, moral ve vizyon desteği açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

2 YILLIK ANA SPONSORLUK

Anlaşma kapsamında Fuzul, 2 yıl boyunca hem Kadın hem Erkek A Millî Takımların ana sponsoru olacak. Tören, sözleşmenin imzalanması ve TFF Başkanı’nın Eyüp Akbal’a isminin yazılı olduğu Millî Takım forması takdim etmesiyle sona erdi.

Yeni sponsorlukla birlikte Millî Takımların, 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası hedefleri doğrultusunda daha güçlü bir kurumsal destekle yoluna devam etmesi bekleniyor.