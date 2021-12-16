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Spor Milli Takım'ın rakipleri kim oldu? Türkiye’nin rakipleri kim oldu?
Spor

Milli Takım'ın rakipleri kim oldu? Türkiye’nin rakipleri kim oldu?

UEFA Uluslar Ligi 2022-2023 sezonu kura çekimi gerçekleşti. A Milli Futbol Takımımızın rakipleri de belli oldu. Peki, Türkiye'nin rakibi kem oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-16 20:55:00 -
Milli Takım'ın rakipleri kim oldu? Türkiye’nin rakipleri kim oldu?

UEFA Uluslar Ligi 2022-2023 sezonu kura çekimi gerçekleşti. Türkiye, C Ligi 1.Grup'ta yer alacak. Peki, Türkiye'nin rakibi kim oldu?

Milli Takım'ın rakipleri kim oldu? Türkiye’nin rakipleri kim oldu?

Türkiye UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

 

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